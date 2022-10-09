TÜSİAD Başkanı: Bugün enerji için seferberlik ilan etmezsek ne zaman edeceğiz?

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, Holding patronlarının katılımıyla düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi’nin 'Geleceğe Hazırlık: Yeni Nesil Yatırımlar, Çözümler ve Fırsatlar' oturumunda konuştu. Türkiye'nin yıllık enerji faturasının büyük bir artış gösterdiğini aktaran Turan, "Bugün enerji için seferberlik ilan etmezsek ne zaman edeceğiz" dedi.

Türkiye'nin son on yıllık ortalama enerji faturasının yıllık 42 milyar dolar düzeyinde olduğunu belirten Turan, bu yılki enerji faturasının 103 milyar dolara çıkacağını söyledi.

Turan'ın konuşmasına şöyle devam etti:

"60 milyar dolar fazla para ödeyeceğiz. Ben yıllardır enerji verimliliğini anlatmaya çalışıyorum. Ben üzülüyorum. Bugün enerji için seferberlik ilan etmezsek ne zaman edeceğiz? Alman sütün litresine 3 kws harcıyorsa ben 10 harcıyorsam; bunu nasıl düşürebiliriz, diye çalışmamız lazım. Bizim TÜSİAD olarak enerji yuvarlak masamız var. Enerji alanında farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Bugün sadece belki bunun için bir oturum yapılabilirdi. Her ay 9-10 milyar dolar enerji ithalatı için para bulmak zorundayız. Enerji verimliliğinde Avrupa çok ciddi önlemler alıyor. Mesela paralı yollardaki hızı azalttılar, biz ise hızı artırdık."