'TÜSİAD aslında daha da sert bir açıklama hazırlığındaydı'

TÜSİAD'ın geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamaya ilişkin tartışmalar sürüyor.

Fox TV'deki Orta Sayfa programında açıklamalarda bulunan gazeteci Murat Yetkin, "Benim bilgilerim TÜSİAD'ın aslında daha da sert bir açıklama hazırlığında olduğu, fakat Kılıçdaroğlu'nun 'herkes konuşsun, kimse sessiz kalmasın' açıklamasından sonra biraz yumuşatıp, ertesi güne bıraktıkları... Bendeki bilgi bu" derken, "AKP tersini söylüyor, 'Kılıçdaroğlu talimat verdi, TÜSİAD yaptı' diye. TÜSİAD'cıların bu işe baya bir bozulduklarını da biliyorum. 'O çıkmasaydı zaten biz yapacaktık' diyorlar" ifadesini kullandı.