TÜSEDAD: Tüketiciler et ve süt bulmakta zorlanacak

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) bir açıklama yayımladı.

Yapılan açıklamada, "Artan maliyetlere katlanacak gücümüz kalmadı. İnek kesimleri devam ederse yaz aylarında süt arzında düşük ve turizmden gelen talep sebebiyle tüketiciler de et ve süt bulmakta zorlanacaktır" denildi.

TÜSEDAD Yönetim Kurulu tarafından paylaşılan açıklamada, üreticilerin artık önlerini göremedikleri, süt ve et sektörünün gidişatının kaygı verici boyutlarda olduğu vurgulandı.

Açıklamada şunlar yer aldı:

Tarihe not düşüyoruz:

Süt ve et sektörünün gidişatı kaygı verici. Biz üreticileri olarak önümüzü göremiyoruz. Artan maliyetlere katlanacak gücümüz kalmadı. Tedarik zincirleri kırılma noktasına geldi, böyle devam ederse Mart ayı itibariyle yem hammaddesi bulmakta zorlanacağız.

İnek kesimleri devam ederse yaz aylarında süt arzında düşüş ve turizmden gelen talep sebebiyle tüketicilerde et ve süt bulmakta zorlanacaklar.

8 Aralık tarihinden itibaren üretici süt fiyatı 4,70TL/litre olarak belirlendi. Maliyet hesapları yapılırken Ekim sonu maliyetleri temel alınmıştı.1 Kasım tarihinden bugüne yem maliyetleri %53 arttı. 1 litre sütü 5,50 Liranın üzerinde mal edip 4,70 Liraya satmak sürdürülebilir değil.

Acil önlem alınması için çağrı yapıyoruz.