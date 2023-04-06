TÜSEDAD Başkanı: Bugünkü et fiyatlarının sebebi Nebati'dir

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) Başkanı Sencer Solakoğlu et fiyatlarındaki artışla ilgili FOX TV'de, İlker Karagöz'ün sunduğu Çalar Saat programında konuştu.

TÜSEDAD Başkanı Sencer Solakoğlu, kırmızı et fiyatlarındaki artışların sebebinin Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati olduğunu belirterek, Nebati'nin bu konuyu bilmediğini, sadece bildiğini zannettiğini söyledi.

"Bunun geleceğini defalarca uyarmamıza rağmen dinlemedi. Çünkü bildiğini zannediyor. O koltuktan güç alıyor ya" ifadelerini kullanan Solakoğlu, "Ekibine de böyle bir yetki vermiş. Hiç yetkin olmayan, tarımın t'sini bilmeyen insanların süt fiyatlarıyla yaptığı oynamalar sonucu anaç hayvanlar kesildi. Ve anaç hayvanlar kesildiği için bugün et fiyatları bu kadar yüksek" diye konuştu.

'3 senedir uyarıyoruz'

Üreticinin tüm hayvanlarını kesmek zorunda bırakıldığını söyleyen Solakoğlu, "Hasan'ın bütün mal varlığını kestirdi. Şimdi Hans'ın kapısını çalıyor, 'Fiyat neyse ben vereceğim sen bana ucuz et ver' diyor. 3 senedir uyarıyoruz. Görüyoruz çünkü. Defalarca bunu söyledik, her eleştirimizde 'siyaset yapıyorlar' diyorlar. Hayır arkadaşım! Biz hayatta kalmaya çalışıyoruz taşrada üretim yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Nebati, artan et fiyatlarıyla ilgili de, "Türkiye'de damak tadı değişti. Koyun eti ucuz ama tercih edilmiyor, kokusundan dolayı. Bunu da değiştirmek lazım" ifadelerini kullanmıştı.