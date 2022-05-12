TÜRSAB Başkanı: Şu anda 2 kişinin bir haftalık tatil maliyeti 20-25 bin lira arası

Turizm sektöründeki gelişmeleri Bloomberg HT'ye yorumlayan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, bu yaz iki kişinin bir haftalık tatil maliyetinin 20-25 bin lira olacağını söyledi.

Bağlıkaya, yapılan anlaşma ile tüketicilerin 24 aya kadar sıfır faizle tatil kredisi alabileceklerini söyledi.

Anlaşmadan tüm seyahat acentelerinin yararlanabileceğini belirten Bağlıkaya sektöre ilişkin, "Pazar çeşitliliği sayesinde eksiklerimizi telafi edeceğiz. İç turizmde maliyetlerin artıyor olması sıkıntı yaratıyor. Şu anda 2 kişinin bir haftalık tatil maliyeti 20-25 bin lira arası" ifadelerini kullandı.