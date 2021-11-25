TURKOVAC'ın acil kullanım onayı için başvuru yapıldı

Yerli Covid-19 inaktif aşısı TURKOVAC için 'Acil Kullanım Onayı'na müracaat edildi.

Haber Merkezi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 inaktif aşısı TURKOVAC için Acil Kullanım Onayı'na müracaat edildiğini duyurdu.

Koca, ''Yerli Covid-19 inaktif aşımız TURKOVAC bugün itibarıyla acil kullanım onayına müracaat etmiştir'' dedi.

Haber

Cezaevlerinde açık görüşler başlıyor