Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 inaktif aşısı TURKOVAC için Acil Kullanım Onayı'na müracaat edildiğini duyurdu.
Koca, ''Yerli Covid-19 inaktif aşımız TURKOVAC bugün itibarıyla acil kullanım onayına müracaat etmiştir'' dedi.
Patronların Ensesindeyiz
Patronların Ensesindeyiz
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
TURKOVAC'ın acil kullanım onayı için başvuru yapıldı
Yerli Covid-19 inaktif aşısı TURKOVAC için 'Acil Kullanım Onayı'na müracaat edildi.
Haber Merkezi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 inaktif aşısı TURKOVAC için Acil Kullanım Onayı'na müracaat edildiğini duyurdu.
Koca, ''Yerli Covid-19 inaktif aşımız TURKOVAC bugün itibarıyla acil kullanım onayına müracaat etmiştir'' dedi.