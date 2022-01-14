'Turkovac'a vize çıkmadı' iddiası

Almanya, Türkiye vatandaşlarına yönelik vize şartlarını güncelledi. 7 Ocak 2022 tarihli güncellemeye göre, “Almanya'da geçerli sayılan aşılardan yaptırmayanlar, hiç aşı olmayanlar; negatif testi olsa bile” ülkeye alınmayacak.

Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre; tam aşılarını olmayıp da, Almanya'ya girmesinde zorunluluk bulunanlar (duruşma, mahkemede şahitlik gibi) ancak bunu kanıtlarlarsa, karantina şartıyla girebilecek. Aşılarını yaptırmamış olanlar, vize başvurusunda bulunabilecek ancak vizesi olsa bile Moderna, BioNTech, AstraZeneca ya da Johnson&Johnson aşısı olmamışsa, Almanya'ya alınmayacak.

İki doz Turkovac yetmiyor

Açıklamada bu, “Zorunlu seyahat nedeni yoksa da aşı olmamış kişiler başvurabilir. Ancak ülkeye girişe, tüm dozlar tamamlanınca izin verilecek” diye özetlendi.

Türk aşısı Turkovac da, Sinovac aşısı ve Sputnik aşısı gibi Almanya'da tanınmıyor. Turkovac yaptıranlar, iki dozunu bu aşıdan tamamlasa bile iddiaya göre Almanya'ya alınmayacak.

ARD: Çin aşısına benziyor

Öte yandan Alman ARD televizyonu, Türk aşısı Turkovac'ın henüz bütün test sonuçlarının açıklanmadığını ve şüpheyle yaklaşımlar olduğunu duyurdu.

ARD, Erciyes Üniversitesi'nin etkili olduğunu açıklamasına aşının etkisinde şüpheler olduğunu öne sürdü. ARD, “Etkinlik olarak Çin aşısına benzeyen bir vektör aşı. Henüz aşılanmamış ve milliyetçilik sloganlarına ihtiyaç duyanlara yapılabilir. Yandaş medya, bu aşıyı Erdoğan'ın sözleriyle övüyor ama bilim adamları çalışmanın üçüncü doz sonuçlarının açıklanmasını talep ediyor” yorumunu yaptı.