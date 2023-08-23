Türkiye'yle Endonezya arasında güvenlik alanında işbirliği anlaşması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Endonezya Cumhuriyeti Siyaset, Hukuk ve Güvenlik İşleri Bakanlığı Heyetler Arası Toplantısı'nın gerçekleştirildiğini belirtti.

Yerlikaya, "Endonezya Cumhuriyeti Siyaset, Hukuk ve Güvenlik İşleri Bakanı Sayın Mohammed Mahfud MD ile güvenlik alanlarında işbirliği gerçekleştirmeyi amaçlayan 'Güvenlik Hususları Konusunda Ortak İş Birliği Anlaşması'nı imzaladık. Sayın Bakan'a ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin güçlenmesine yönelik katkılarından dolayı teşekkür ederim." ifadelerini kullandı. (AA)