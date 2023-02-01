Türkiye'ye yönelik bir seyahat uyarısı daha: 'Her an bir terör saldırısı meydana gelebilir'

Kanada yönetimi tarafından yayımlanan güncellemede, "Avrupa'daki Kuran yakma olaylarının ardından Türkiye'de teröristler buna misilleme olarak saldırılar yapabilir" denildi.

t24'te yer alan habere göre, Kanada'nın vatandaşlarına yaptığı uyarıda, "Teröristler özellikle İstanbul ve Ankara'daki ibadethaneleri, diplomatik misyonları ve yabancıların sıkça ziyaret ettiği noktaları hedef alabilir" ifadelerini kullandı.

Kanada, şu noktaların hedef alabileceğini ifade etti:

- Kalabalık alanlar

- Yaya trafiğinin yoğun olduğu ve yabancıların toplandığı yerler

- Ticari kurumlar

- Belediye binaları

- Toplu taşıma istasyonları

- Kalabalık sokaklar

- Turistik yerlerdeki uzun sıralar

- İbadethaneler