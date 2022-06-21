Türkiye'ye ilişkin dikkat çeken 'Ukrayna' iddiası: Damadı da ilgilendiren açıklama

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Rusya'nın Ukrayna operasyonun ilk gününden beri gündemde olan Türkiye'nin Ukrayna'ya silah satışıyla ilgili açıklama yaptı. İsmail Demir, Ukrayna ordusunun kullandığı Bayraktar TB-2 insansız hava araçlarının sonraki satışlarında daha dikkatli olacaklarını dile getirdi.

Demir'in bu açıklaması, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna çatışmalarında tutum değişikliği olarak yorumlandı.

'Artık çok daha dikkatli olmalıyız'

Wall Street Journal gazetesine konuşan Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin silah satışlarında "artık çok daha dikkatli" olduğunu söyledi. WSJ, Demir'in açıklamasını NATO üyesi olan ancak Rusya-Ukrayna savaşında direkt taraf olmayan Türkiye'nin, çatışmaların iki tarafıyla da ilişkisini devam ettirme amacı olarak değerlendirdi.

Türkiye'nin Ukrayna'ya TB-2'ler de dahil olmak üzere silah tedarik etmeye devam edip etmediği sorusuna Demir, "Bir şeyler oluyor ama söyleyecek durumda değilim ama çok daha dikkatliyiz" dedi.

Demir: Her iki tarafla da konuşabilmemiz gerekiyor

Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarına katılmayan Türkiye, hem Rusya hem de Ukrayna'yla ticari ilişkilerini devam ettiriyor. Demir WSJ'ye verdiği mülakatta, "Ukrayna'ya silah satmakta çok daha dikkatliyiz. Hem Rusya hem de Ukrayna ile konuşabilmeliyiz" dedi. Demir açıklamalarına, "Türkiye, her iki tarafa da çağrıda bulunabilecek ve onları barış masasına çağırabilecek tek ülke sanırım. Bir tarafa on binlerce silah gönderirseniz bunu nasıl yapabilirsiniz?” diye devam etti.

Demir, Türkiye'nin koruyucu giysiler gibi diğer ekipmanları Ukrayna'ya satmaya devam edeceğini belirtti. Türkiye'nin önceliğinin bölgede barışın hakim olması olduğunu dile getiren İsmail Demir, "Her iki tarafla da konuşabilmemiz gerekiyor, birileri her iki tarafa da yeterince yakın olmalı, güven inşa etmeli" dedi.

Ukrayna: Türkiye taraf mı değiştiriyor?

WSJ, Ukrayna yetkililerinin geçtiğimiz günlerde Türkiye'yi Rusya'dan Ukrayna'ya ait tahıl almakla suçladığını hatırlatarak, üst düzey bir Ukraynalı yetkilinin, "Türkiye taraf mı değiştiriyor?" diye sorduğunu aktardı. Ukraynalı yetkili, Türkiye'nin politikasıyla ilgili "Türkiye taraf mı değiştiriyor diye kendi kendimize soruyoruz. Türkiye için kendi çıkarları her şeyden önce geliyor" yorumunda bulundu.

WSJ, Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın, tahıl ve Türkiye'nin pozisyonunun Rusya'ya yakınlaştığı iddiaları hakkında yorum talebine karşılık vermediğini söyledi.