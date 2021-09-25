Türkiye'ye en çok turistin geldiği üç ülke açıklandı

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkanı Maya Lomidze, Rusya'nın Türkiye'ye turist akışı bakımından ilk sırada yer aldığını, ağustos ayında bu ülkedeki tesislerde tatil yapan neredeyse her dört turistten birinin Rusya'dan geldiğini ifade etti.

Sputnik’e konuşan Lomidze, “Ocak-ağustos döneminde Rusların bu ülkeye gelen tüm yabancı turistlerin içindeki payı yüzde 17,5. Türkiye'ye ağustos ayında 906 bin Rus geldi, bu rakam temmuz ayına göre yüzde 12,2 fazla. Sonuç olarak yazın son ayında Türkiye'de tatil yapan neredeyse her dört konuktan biri Rusya'dan geldi” diye konuştu.

Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın resmi istatistiklerine göre ocak-ağustos aylarında yaklaşık 2,5 milyon Rus turistin Türkiye'yi ziyaret ettiğine dikkat çeken Lomidze, “Bu rakam 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 218 fazla, ancak pandemi öncesi yılı olan 2019'un ilk sekiz ayı ile kıyasla yüzde 49 daha az” ifadesini kullandı.

ATOR Başkanına göre Türkiye’ye turist akışı bakımından Almanya ikinci sırada yer alıyor. Yılın başından bu yana Türkiye'yi bu ülkeden 1,8 milyon turist ziyaret etti.

1.5 milyon turistin geldiği Ukrayna ise üçüncü sırada yer alıyor.