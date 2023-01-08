Türkiye'ye dönen PEN üyesi yazar Gökhan Yavuzel gözaltına alındı

Beş yılın ardından sağlık sebepleriyle Türkiye'ye dönen Uluslararası Yazarlar Birliği (PEN) üyesi yazar Gökhan Yavuzel, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındığını açıkladı.
Hakkında "Bu suça ortak olmayacağız” bildirisi ile "Cumhurbaşkanı’na hakaret" gerekçesiyle yakalama kararı bulunan Yavuzel, olaya dair sosyal medya üzerinden açıklamada bulundu.
Yavuzel, "5 yıllık sürgün yaşamından sonra sağlık sorunları nedeniyle ülkeye dönmek durumunda kaldım. Şu an İstanbul havalimanında gözaltına alınıyorum" ifadesini kullandı.