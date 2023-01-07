Diyarbakır'da yolcu otobüsünün devrilmesiyle ilgili 3 gözaltı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetmiş, 22 kişi yaralanmıştı.

Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 2 şoför ve 1 muavin de gözaltına alındı.

2 yaralının durumu ağır

Kazaya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14 yaralının tedavilerinin ardından taburcu edildiğini aktardı. 8 kişinin tedavisine devam edildiğini kaydeden Koca, 2 yaralının durumunun ağır olduğunu bildirdi.

Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Diyarbakır Silvan Bağdere'de bir otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 5 can kaybımız var. 8 yaralı tedavi altında, 2’sinin durumu ağır. 14 kişi tedavileri tamamlanarak taburcu oldu. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz."