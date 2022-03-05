Türkiye'nin Ukrayna'daki tahliye sayısı açıklandı

Rusya'nın Ukrayna operasyonu sonrasında, Türkiye'nin Ukrayna'da yurttaşları tahliyesi devam ediyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, şu ana kadar Ukrayna'dan tahliye edilen Türkiye vatandaşı sayısının 11 bin 24'e ulaştığını açıkladı. Çavuşoğlu, bugün 310 kişinin daha tahliye edildiğini belirtti.

Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Ukrayna’dan 310 kardeşimiz daha yola çıktı. Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 11 bin 24 oldu. Vatandaşlarımızın güvenli tahliyesi için planlamalarımız devam ediyor" dedi.