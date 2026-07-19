Türkiye'nin tek sualtı milli parkında sit alanı otoparka döndü

Çanakkale Gökçeada'da ülkenin ilk ve tek sualtı milli parkının içinde yer alan Yıldızkoy Plajı, koruma kararlarına rağmen motorlu araçların işgaline açıldı.

BirGün'den İlayda Sorku'nun haberine göre birinci derece arkeolojik sit alanı ve doğa koruma statüsündeki bölge, haziran ayından bu yana fiilen otopark olarak kullanılırken yıllardır uygulanan araç trafiği yasağı da yok sayıldı.

Kaleköy Muhtarlığı'nın önerisiyle Çanakkale İl Trafik Komisyonu 2021 yılında, Gökçeada İlçe Trafik Komisyonu ise 2022 yılında Yıldızkoy sahiline motorlu araç girişini yasakladı. Karar dört yıl boyunca uygulandı, plajın yaklaşık 100 metre gerisine zincir ve bariyer yerleştirildi, sahil araç parkına kapatıldı.

Ancak haziran ayından itibaren komisyon kararları uygulanmadı. Araçlar doğrudan plaja girmeye başladı ve Yıldızkoy kısa sürede otoparka dönüştü.

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Mühendisliği Fakültesi'nin araştırma laboratuvarı olarak da kullanılan Yıldızkoy, aynı zamanda Türkiye'nin ilk ve tek Sualtı Milli Parkı sınırları içinde yer alıyor. Koruma altındaki bölgede balık avcılığı yasaklanırken yüzlerce deniz canlısı türü, mercan kayalıkları ve milyonlarca yılda oluşan jeolojik oluşumlar bulunuyor.

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