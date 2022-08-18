Türkiye'nin S-400 alacağı iddialarına ABD'den tepki

Türkiye ile Rusya arasında ikinci parti S-400 füze sistemleri için yeni bir anlaşma imzalandığı iddia edilmişti.

Rus haber ajansı TASS'ta yayımlanan haberin ardından, Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada S-400 tedarik sürecinde yeni bir gelişme olmadığı belirtilmişti.

Defence News'e konuşan Türk yetkililer, S-400 sistemlerinin parçalarının Türkiye'de üretilmesi konusunda anlaşma sağlanabileceğini söylediler.

ABD Dışişleri'nden tepki

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Türkiye'nin Rusya ile savunma sanayi konusunda daha fazla işbirliği yapmaması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Price, “Vardığımız nokta şu ki Rusya'nın Ukrayna'ya karşı vahşi ve haksız savaşında bütün ülkelerin Rusya'nın savunma sanayi ile ticaret yapmaması her zaman olduğundan çok daha fazla hayati bir önem taşıyor” dedi.

'Türkiye'nin yön değiştirmesini diliyorum'

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Robert Menendez yayınladığı açıklamada “Türkiye'nin Rusya lideri Vladimir Putin gibi bir savaş suçlusuyla her türlü askeri işbirliğini tamamen reddederek NATO'ya ve bölge barışına bağlılığını göstermesi gerektiğini” belirtti.

Menendez'in açıklaması şu şekilde:

"Yunanistan'ın hava sahasına yönelik devam eden düşmanca ihlaller ve İsveç ile Finlandiya'nın NATO üyeliğini geciktirmesi nedeniyle Türkiye'nin yön değiştirmesini ve bölgede yapıcı bir ortak olarak savunma ittifakına olan sorumluluklarını yerine getirmesini en içten şekilde diliyorum.

ABD yönetimi bu konuda net olmalı: Türkiye'nin Rus savunma sektörüyle ilişkilerinin genişlemesi, NATO'daki müttefiklerimizin ve Avrupa'daki ortaklarımızın güvenliğini daha da tehlikeye atacak büyük bir hata olur."

Menendez, ABD'nin savunma sanayisi satışlarını onaylayan komitenin de başkanlığı da yürütüyor. Türkiye'nin S-400 atılımının, halihazırda Türkiye'ye F-16 satışını desteklemeyen Menendez'in elini güçlendireceği bildirildi.

S-400 krizi

2017'de Türkiye’nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alması uluslararası krize neden olmuştu.

NATO ve ABD, Türkiye'nin S-400 kararına tepki göstererek, Türkiye'ye yönelik yaptırım kararı almıştı. Ayrıca ABD, Türkiye'yi F-35 savaş uçağı programından çıkarmıştı.