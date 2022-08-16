Savunma Sanayii Başkanlığı: Rusya'dan S-400 teminiyle ilgili yeni bir gelişme söz konusu değil

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan (SSB) Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi teminiyle ilgili açıklama geldi. Tedarik sürecinde yeni bir gelişmenin söz konusu olmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Yeni bir gelişme söz konusu değil. İlk gün yapılan anlaşmaya göre süreç devam etmektedir" ifadesi kullanıldı. (İHA)

Rusya Federal Askeri ve Teknik İş Birliği Servisi Başkanı Dmitriy Şugayev, S-400 hava savunma sisteminin ikinci partisinin tedariki için Türkiye'yle sözleşme imzalandığını duyurmuştu.