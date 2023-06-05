Türkiye'nin risk primi yeniden 500 baz puanın altında

Türkiye'nin kredi ödeyebilme durumunu gösteren ve risk primi olarak adlandırılan 5 yıllık kredi temerrüt takası (CDS), Mehmet Şimşek'in yeniden Hazine ve Maliye Bakanlığı'nı devraldığı ilk iş gününde bir kez daha 500 baz puanın altına düştü.

Seçimleri AKP ve Erdoğan'ın önde bitirmesinin ardından 700 puanın üzerini gören CDS, cuma günü en son işlemlerde 552 baz puanda bulunuyordu.

Yeni kabinenin duyurulmasının ardından Türkiye'nin risk primi geriledi.

Benzer bir yükselişin gözlendiği BIST 100 endeksi yaklaşık son 3 ayın zirvesinde seyrediyor.

14 Mart'tan bu yana en yüksek seviye olan 5.323 puana çıkan BIST 100 endeksi, haziranda yüzde 9'a yakın getiri sağladı.