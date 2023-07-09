Türkiye'nin NATO zirvesi öncesi Ukrayna mesaisi

Türkiye, 11-12 Temmuz'da Litvanya başkenti Vilnius'ta düzenlenecek NATO Zirvesi öncesi Rusya'yı kızdıracak hamlelere devam ediyor.

Son olarak, Türkiye, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in İstanbul ziyaretinin ardından ülkede tutuklu bulunan Neonazi Azov Taburu liderlerini Ukrayna'ya iade etti.

Zelenskiy'in aktardığına göre, Türkiye'de bulunan 5 Azov Taburu komutanı ülkelerine döndü. Komutanların isimleri şöyle: Denys Prokopenko, Svyatoslav Palamar, Serhiy Volynsky, Oleh Khomenko, Denys Shleha

Azov Taburu komutanlarının Ukrayna'ya geri gönderilmesine Kremlin'den tepki gecikmedi. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Türkiye'nin Azov komutanlarının gözaltında tutulmasına dair anlaşmayı ihlal ettiğini belirterek, Ukrayna'ya iadelerine dair kimsenin kendilerine haber vermediği belirtti. Peskov, anlaşma şartları gereği, bu kişilerin çatışmalar bitene kadar Türkiye'de kalmalarının gerektiğini vurguladı.

Taraflar arasındaki Azov mutabakatı

Ukrayna'nın liman kenti Mariupol'daki kuşatma sonrası Ruslara teslim olan Azov Taburu, iki ülke arasında yapılan anlaşmanın ardından teslim olmuştu. Askerlerin savaş bitene kadar Türkiye'de kalması konusunda uzlaşılmıştı.

Erdoğan'dan Zelenskiy'e NATO desteği

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, iki gün önce İstanbul'u ziyaret ederek AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir görüşme gerçekleştirmişti.

Erdoğan'la görüşme sonrası paylaşım yapan Zelenskiy, kendisiyle çok önemli müzakerelerde bulunduğunu kaydederek, "Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine verilen destek için minnettarım" demişti.

Görüşme sonrası ikili ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Erdoğan, Ukrayna'nın bağımsızlığına olan desteklerini tüm platformlarda ifade ettiklerini belirterek, "Ukrayna'nın yeniden ayağa kaldırılmasında her türlü desteği vereceğiz" dedi ve Ukrayna'daki Türk müteahhitlik şirketlerini işaret etti.

Erdoğan'ın en dikkat çeken sözü ise "Ukrayna, NATO'ya üyeliği hak ediyor" oldu.

Erdoğan'ın ardından söz alan Zelenskiy, Erdoğan'la NATO zirvesini ele aldıklarını ve ifadelerinin kendisini memnun ettiğini söylerken, savunma sanayi işbirliği, gerek teknoloji gelişimi, İHA üretimi ve diğer stratejik alanları içeren projeleri ele aldıklarını belirtti.

Kremlin'den 'Putin'in ziyareti için kesin tarih yok' açıklaması

Erdoğan, Zelenskiy ile yaptığı görüşme sonrası, önümüzdeki ay Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de Türkiye ziyareti olacağını söylemişti.

Erdoğan'ın bu duyurusuna ilişkin Kremlin'den dün açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Peskov, "Böyle bir temasın olması muhtemel. Ancak şu an itibarıyla belirlenmiş kesin bir tarih yok" diyerek olası görüşmeye bir "belirsizlik" şerhi koymuş oldu. Peskov, ayrıca, Erdoğan'ın Zelenskiy'le görüşmesinin ardından Putin'le telefonla görüşüp görüşmediğine dair soruya böyle bir görüşmenin olmadığı yanıtını verdi.