Türkiye’nin konuştuğu Pakistanlı patron sınır dışı

Türkiye günlerdir, yabancılara oturma izni ve ehliyet alabilmek için danışmanlık hizmeti veren İstanbul Information şirketini tartışıyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri sosyal medyada gündem olan videolar sonrası harekete geçti.

İstanbul Fatih'te faaliyet gösteren İstanbul Information isimli şirkete düzenlenen operasyonla Pakistan uyruklu şirket sahibi M.S.U, Pakistan uyruklu K.S. ve şirket çalışanları E.U, H.U, R.C yakalanarak gözaltına alındı.

Şirket sahibi sınır dışı edildi

Şirkette sigortasız işçi çalıştırıldığı, vergi kanununa aykırı hareket edildiği tespit edildi. İşyerine 45 bin TL para cezası kesildi.

Gözaltına alınan şirket çalışanlarından E.U, H.U, R.C., serbest bırakılırken Pakistan uyruklu şirket sahibi M.S.U. ile K.S. ise "Resmi belgede sahtecilik" ve "Vergi kanununa muhalefet" suçlarından sınır dışı sevk işlemleri için Pendik'teki Ara Sevk Merkezi'ne gönderildiği öğrenildi.

Şirketin faaliyetleri

İstanbul Information şirketinin sosyal medyada yer alan videolarında, vatandaşlık ve ehliyet alabilmek için hizmet, oturma izni, evlilik yoluyla vatandaşlık, konut satışı ve diş tedavisi için kullanılan aletlerin satışı da dahil olmak üzere birçok alanda faaliyet gösterdiği anlaşılmıştı.

'Video benden habersiz paylaşıldı'

İstanbul Information videolarıyla gündeme gelen Avukat Töre Nuhoğlu Odatv’ye konuştu.

Töre Nuhoğlu, şirketten birilerinin gözaltına alındığını bildiğini ve sonrasında serbest bırakıldıklarından haberi olduğunu ifade ederek kendisine yönelik herhangi bir gözaltı işlemi olmadığını belirtti.

Şirket sahibinin sınır dışı edilip edilmediğini bilmediğini söyleyen Nuhoğlu, “Ben bu olaylar olmadan önce, bu video sosyal medyaya çıkmadan önce işyerinden ayrılmıştım. Ayrılma nedenim ise videoları benden habersiz paylaşmaları” dedi.

Şirketin kendinden habersiz videolarını paylaştığı için tepkili olduğunu ifade eden Töre Nuhoğlu konuşmasına şöyle devam etti:

“Bana, videoları Türkçe bilen müşterilere göndereceklerini söylemişlerdi. Benden habersiz paylaştıkları için sosyal medyadan öğrendim.

Beni gözaltına alınanlardan birinin yakını aradı. Hukuka aykırı bir işlem yapmadılarsa serbest bırakılacaklarını söyledim. Şirkete neden 45 bin lira ceza kesildiğine dair bir bilgim yok.

23 Şubat itibariyle şirkete danışmanlık vermeye başladım. Çalıştığım süre zarfında yasadışı bir şeye şahit olmadım.

Benim yaptığım iş yasal. İhtiyaç durumlarında danışmanlık hizmeti verdim.

Ofise denetim için polis gitmiş. Orada gözaltı uygulanmış.”