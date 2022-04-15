Türkiye'nin kısa vadeli dış borcu 130 milyar dolara yükseldi

Merkez Bankası, şubat ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini yayınladı. Buna göre, şubat sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 130,5 milyar dolara çıktı. Kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 44,1’i dolar, yüzde 25,3’ü avro, yüzde 10,2’si TL ve yüzde 20,4’ü diğer döviz cinslerinden oluştu.

Kısa vadeli dış borç stokundaki artış 2021'in sonuna göre yüzde 8,5 oranında arttı. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 6,2 oranında artarak 54,7 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 7,6 oranında artarak 46,0 milyar dolar oldu.