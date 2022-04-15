Bütçe mart ayında 68 milyar lira açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, merkezi yönetim bütçesine dair verileri açıkladı.

Bakanlık verilerine göre, 2022 yılı mart ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 224,9 milyar TL, bütçe gelirleri 156 milyar TL oldu.

Merkezi yönetim bütçesi, mart ayında 68,972 milyar lira açık verdi. Bu açığın 26 milyar 938 milyon lirası faiz ödemelerinden kaynaklandı.

Merkezi yönetim bütçesi, 2021 yılı mart ayında 37 milyar 992 milyon TL faiz dışı fazla vermişkenken 2022 yılı mart ayında 42 milyar 34 milyon TL faiz dışı açık hesaplandı.

Merkezi yönetim bütçe giderleri, mart ayı itibarıyla 224 milyar 939 milyon TL oldu. Faiz harcamaları 26 milyar 938 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 198 milyar 1 milyon TL olarak hesaplandı.

Bütçe giderleri bir yılda yüzde 102,3 arttı

Merkezi yönetimin 2022 yılındaki bütçe giderleri için öngörülen 1 trilyon 750 milyar 957 milyon TL ödenekten mart ayında 224 milyar 939 milyon TL'si harcandı. Geçen yılın aynı ayında ise 111 milyar 164 milyon TL harcama yapılmıştı.

Mart ayı bütçe giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 102,3 oranında arttı. Faiz hariç bütçe giderlerindeki artış ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 104,3 oldu.

Vergi gelirleri 127 milyar 410 milyon TL oldu

Merkezi yönetim bütçe gelirleri, mart ayı itibarıyla 155 milyar 967 milyon TL oldu. Vergi gelirleri 127 milyar 410 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 23 milyar 967 milyon TL olarak açıklandı.

Geçen yıl mart ayında bütçe gelirleri 134 milyar 927 milyon TL iken 2022 yılının aynı ayında yüzde 15,6 oranında artarak 155 milyar 967 milyon TL oldu. Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin mart ayı gerçekleşme oranı, 2021 yılında yüzde 12,3 iken 2022 yılında yüzde 10,6 olarak hesaplandı. (ANKA)