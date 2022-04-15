Merkez Bankası'ndan patronlara düşük faizli milyarlık kredi

Erdoğan, 50 milyar lirası turizm sektörüne, 100 milyar lirası ise ihracatçıya olmak üzere 150 milyarlık yüzde 9’a kadar inen faizle kredi imkanı tanınacağını açıkladı.

Bloomberg HT’nin ulaştığı bilgilere göre, bu imkanların finansmanı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından sağlanacak.

Krediler, döviz getirici sektörlerde, döviz gelir taahhüdü karşılığında sağlanacak. Öncelik, ithal ikamesinde kullanılabilecek makine ve teçhizat yatırımlarında olacak. Bu yatırımlarda da yerli makine yatırımları önceliklendirilecek.

Sağlanması düşünülen kredilerin belirli bir süre ödemesiz olması da bekleniyor. Merkez Bankası fonlaması ile sağlanacak kaynağın sadece kamu bankaları ile mi özel bankalar da dahil edilecek şekilde mi olacağı ise daha sonra açıklanacak.

Söz konusu paket KOBİ’ler için 250 milyon lira, KOBİ dışı firmalar için 1,5 milyar lira limiti olan yüzde 9’a varan yıllık faiz oranı ve 2 yılı ödemesiz 3 ila 10 yıl arası vade ile kullandırılacak.

Şu an vatandaşların bankalardan alabileceği ihtiyaç kredileri yüzde 18 ila 20 arasında değişiyor.