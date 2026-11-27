Türkiye’nin kesintisiz yayımlanan en eski Marksist dergisi Gelenek, yayın hayatında 40. yılını geride bıraktı.

Derginin 40. yılı dolayısıyla Türkiye Komünist Partisi’nin (TKP) yaptığı paylaşımda, Gelenek’in 12 Eylül askeri darbesinin yarattığı karanlık atmosferde yola çıktığı hatırlatıldı. Yenilginin son söz, vazgeçmenin ise çözüm olmadığı inancıyla yayın hayatına başlayan derginin, geçmişin hesabını tutarken devrimci cesareti de yarına taşıdığı vurgulandı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Karanlığın koyulaştığı, umudun sesinin güç duyulduğu günlerde yola çıkan, 12 Eylül'ün ardından yenilginin son söz, vazgeçmenin çözüm olduğuna inanmayan, Geçmişin hesabını tutarken onun cesaretini de yarına taşıyan, Dünyanın dört bir yanında "sosyalizm bitti" diyenlere kanmayıp Türkiye'de sosyalizmin nasıl kazanılacağını tartışan, İşçi sınıfının kendi sözüyle, kendi örgütüyle iktidara yürüyebileceğini savunan, Sayfalarında başlayan tartışmaları örgütlü bir mücadeleye taşıyan, 40 yıl boyunca bu ülkenin devrimcilerini bugünün en zor sorularına birlikte yanıt aramaya çağıran, Adını devraldığı mirastan, gücünü bu ülkenin sosyalist geleceğine duyduğu inançtan alan Gelenek, 40 yaşında.”

Adını devraldığı mirastan, gücünü bu ülkenin sosyalist geleceğine duyduğu inançtan alan Gelenek 40 yaşında! https://t.co/uzJG2AOT88 — TKP (@tkpninsesi) November 27, 2026

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