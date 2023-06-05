Türkiye’nin Kahire Maslahatgüzarı: Mısır ile ilişkiler büyükelçilerin atanmasına şahitlik edecek

Türkiye’nin Kahire Maslahatgüzarı Büyükelçi Salih Mutlu Şen, yakın zamanda Türkiye ile Mısır arasında karşılıklı olarak büyükelçilerin atanacağını söyledi.

Mısır merkezli "Mısri el-Yevm" gazetesine konuşan Şen, Türkiye-Mısır ilişkilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı arayarak tebrik etmesi ve Erdoğan’ın da bunu memnuniyetle karşılamasını ikili ilişkiler çerçevesinde "iyi bir fırsat" olarak niteleyen Büyükelçi Şen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Liderler, diplomatik ilişkilerin üst düzeye çıkarılması konusundaki arzularını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır ile ilişkilerin geliştirilmesi konusunda istekli. Aynı zamanda Türk kurumları da Mısır ile işbirliği yapma arzusunda.

Mısır ile ilişkiler yakında büyükelçilerin atanmasına şahitlik edecek. Başta ekonomi, ticaret, sanayi, teknoloji, kalkınma, kültür, sanat, spor, medya ve iletişim alanları olmak üzere çeşitli alanlarda işbirliği yeniden canlandırılacak."

Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmed Semir’in de yakında Türkiye’ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini ve Türkiye’den de farklı sektörlerden iki heyetin Kahire’ye geleceğini aktaran Şen, 6 ay ila bir yılda yatırım ve turizm alanında Türkiye ile Mısır arasında işbirliğinde önemli bir artışın ‎yaşanmasını beklediğini kaydetti. (AA)