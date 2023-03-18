Türkiye’nin Finlandiya kararına İsveç’ten ilk açıklama

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin Finlandiya'nın NATO'ya katılımına ilişkin protokolü TBMM Başkanlığına sunarak onay sürecini başlatma kararını değerlendirdi.

VoA'da yer alan habere göre, Billstrom "İsveç'in NATO'ya üye olacağına güveninin tam olduğunu" söyledi.

Billstrom, "Bu, İsveç'in ne zaman üye olacağı meselesi, üye olup olmayacağı meselesi değil" dedi.

Billstrom, "Güvenliğimiz bakımından şu anki konumumuz, üyelik başvurusunu ilk yaptığımız zamandan daha iyi" diye konuştu.