Türkiye'nin dört bir yanından eczacılar Ankara'da: 'Eczacıların yok sayılmasına 'dur' de'

Türkiye’nin 81 ilinden eczacılar, iflas noktasına getiren ekonomik koşullar, yüksek ilaç fiyat farkları ve ilaç yoklukları gibi taleplerini gündeme getirmek için bugün Ankara'da bir araya geldi.

Halk sağlığının piyasanın ellerine bırakıldığı koşullara dikkat çekmek için örgütlenen eczacılar, "Büyük Eczacı Mitingi" için saat 13.00'te Ankara Anıtpark'ta toplandı.

Türk Eczacıları Birliği’nin düzenlediği mitingde 46 bin eczacının yaşadığı sorunlara çözüm ve ilaca erişim kolaylığı için talepler dile getirilecek.

Boyun Eğmeyen İlaç Emekçileri de bugün sosyal medya hesaplarından yaptıkları çağrıda, "Yurdun dört bir yanından Ankara'ya gelen eczacılar Gölbaşı'ndaki buluşma noktasında bir araya gelmeye başladı. Binlerce eczacı karanlığın içinden doğan bir güneş gibi Anıt Park'ta olacak 13:00'te.

İlacına erişemeyen, fahiş ilaç fiyat farklarıyla beli bükülen halkımız davetlidir" ifadelerini kullandı.

Yurdun dört bir yanından Ankara'ya gelen eczacılar Gölbaşı'ndaki buluşma noktasında bir araya gelmeye başladı. Binlerce eczacı karanlığın içinden doğan bir güneş gibi Anıt Park'ta olacak 13:00'te.

İlacına erişemeyen, fahiş ilaç fiyat farklarıyla beli bükülen halkımız davetlidir. pic.twitter.com/NHJZPdLR84 — Boyun Eğmeyen İlaç Emekçileri (@EczaEmekcileri) November 27, 2022

Boyun Eğmeyen İlaç Emekçileri miting alanında

Eczacıların talepleri

Türk Eczacıları Birliği'nin (TEB) "Eczacıya Hak Ettiği Değer Verilmelidir!" diyerek çağrıcısı olduğu mitingde, eczacıların gündeme getireceği talepler şu şekilde:

İlaç Fiyat Kararnamesinde yapılacak kar oranı ve barem artışlarının enflasyon, ilaç fiyat artışları ve yeniden değerleme oranı gibi bir standarda bağlanarak güncellenmelerin yapılacağı yeni bir model oluşturulması,

Sosyal Güvenlik Kurumu ile yapılan ilaç alım protokolünde gerçekçi iyileştirmeler yapılması,

Kamuda görev yapan eczacılarımızın çalışma koşulları ve özlük haklarında hakkaniyetli düzenlemeler gerçekleştirilmesi,

Hastalarımızın cebini yakan yüksek fiyat farklarının kaldırılması,

İlaç yokluklarına son verilmesi,

Uluslararası standartta kaliteli bir eczacılık eğitimi sağlanması adına kontrolsüzce eczacılık fakültesi açılmasına son verilmesi

Sunulan sağlık hizmetinde kalite ve etkinliği artıracak hasta danışmanlık ve takip hizmetleri üzerinden Eczacılara Meslek Hakkı verilmesi.

TEB sosyal medya hesabından, "Hak ettiğimiz değeri alabilmek için tüm meslektaşlarımızla, fakültelerde okuyan genç meslektaşlarımızla, eczane çalışanlarımızla ve ailelerimizle birlikte Anıtpark’tayız. Ankara bugün hep birlikte çok daha güzel" paylaşımında bulundu.

Hak ettiğimiz değeri alabilmek için tüm meslektaşlarımızla, fakültelerde okuyan genç meslektaşlarımızla, eczane çalışanlarımızla ve ailelerimizle birlikte Anıtpark’tayız. Ankara bugün herbirlikte çok daha güzel. #27KasımBüyükEczacıMitingi#EczacıyaHakEttiğiDeğerVerilmelidir pic.twitter.com/pSqmLkYQ2O — Türk Eczacıları Birliği (@tebkurumsal) November 27, 2022

Eczacılar soL'a konuştu

soL'a konuşan eczacılar, "Eczacılık mesleği sadece devletin belirlediği ilaç fiyat ve karlılık politikasıyla yürütülemez hale gelmiştir. Günümüzün ekonomik şartlarında Eczacılık sürdürülemez durumdadır" uyarısında bulunurken, eczanelerin görevlerini yapabilmeleri için ilaç kârlarının artırılarak mesleğin günümüz koşullarında sürdürülebilir olması için yeniden düzenlenerek bu oranların enflasyon oranında güncellemesini talep ettiklerini belirtmişlerdi.

Eczacılar çözüm için, ilaç politikasının mesleğin bileşenleri ile belirlenerek, sosyal devlet anlayışının hakim olduğu yönetim biçimlerinin iktidar sahibi olmalı gerektiğini ifade ettiler. soL'a açıklamada bulunan eczacılar, kamuda en büyük problemlerinin kendileri gibi sorunlarının da görünür olmaması olduğunu belirtmişlerdi.

Boyun Eğmeyen İlaç Emekçileri adına açıklama yapan Uzman Eczacı Mustafa Buğra Üstündağ, "İlaç, 'firma kâr edemiyor' diye üretilemeyen bir ürün değildir, ilaç bulunması mecburi bir üründür. Sürdürülebilir ilaç temini için tek çözüm kamu eliyle ilacın üretilmesi ve planlı bir şekilde dağıtılmasıdır. Bu ihtiyaç böyle kriz günlerinde daha da ortaya çıkıyor. Fiyatı düşük ya da yüksek diye bir ilacın bulunamaması kapitalizmin saçmalığından başka bir şey değildir. Biz bu mücadeleyi yükselteceğiz, ilaçları kamu elinde halka ulaşabilir hale getireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.