Türkiye’nin dış ticaret açığı son on yılın zirvesinde

Bloomberg’den Fırat Kozok ve Barış Balcı’nın haberine göre , enerji fiyatlarındaki küresel artış ve TL’nin zayıflaması ile Türkiye ticaret açığı son on yılın zirvesine ulaştı.

Ticaret Bakanlığı’nın bugün yayınladığı verilere göre Ocak 2022 dış ticaret açığı yıllık oranda yüzde 240,7 artarak 10,4 milyar dolara ulaştı. Yazarlar, Eylül 2011’den beri en büyük aylık dış ticaret açığı olduğunu belirtiyorlar.

T.C. Ticaret Bakanlığı’nın Dış Ticaret Veri Bülteni – Ocak 2022 raporuna göre , 2022 yılı Ocak ayında geçen yıla nazaran ihracat yüzde 17,3 oranında artışla 17 milyar 593 milyon dolara, ithalat ise yüzde 55,2 oranında artışla 28 milyar 32 milyon dolara ulaştı. Buna rağmen, Ocak 2021’de dış ticaret açığı yaklaşık olarak 3 milyar dolarken, Ocak 2022’de 10,4 milyar dolara ulaştı. Bir yıl öncesi ile karşılaştırıldığında dış ticaret açığında yüzde 240,7’lik bir artış gözlemlenmekte.

2022 yılı Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 83’ten yüzde 62,8’e düştü.

Ocak ayında en fazla ihracat yapılan ülke 1 milyar 616 milyon dolarlık hacim ve yüzde 11,4 artışla Almanya olurken, en fazla ithalat yapılan ülke ise yüzde 149,8 artışla 4 milyar 564 milyon dolarla Rusya oldu. Ayrıca ABD ile ithalat oranının yüzde 328,6 artışla 3 milyar 109 milyon dolar olması dikkat çekiyor.

Bloomberg’deki analizde küresel bazda enerji fiyatlarındaki artış ve TL’nin 2021 yılı içerisinde yüzde 41 değer kaybetmesi dış ticaret açığındaki artışın sebepleri olarak sıralanıyor.