Türkiye'nin BM Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu görevden alındı

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu'nun görevden alınmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, "Birleşmiş Milletler Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği Özel Temsilcisi Feridun Hadi Sinirlioğlu'nun bu görevi, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesi gereğince sona erdirilmiştir" ifadelerini kullandı.
Sinirlioğlu'nun yerine Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal atandı.
Resmi Gazete'deki kararda, "Birleşmiş Milletler Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği Özel Temsilciliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sedat Önal atanmıştır" denildi.