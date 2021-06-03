Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi kesilen ağaçlarla ilgili Irak Parlamentosu’na çağrıldı

TSK’nin PKK’ye karşı operasyon düzenlediği Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) topraklarındaki ağaç kesimiyle ilgili olarak Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney dün Irak Parlamentosu’na çağrıldı. Konuyla ilgili Irak Parlamentosu Başkan Yardımcısı Beşir Hedad ve Ali Rıza Güney bir görüşme yaptı.

Büyükelçi: Dezenformasyon var

Görüşmenin ardından Rudaw’a konuşan Büyükelçi Güney, Beşir Hedad ile ağaç kesimi, su sorunu ve ikili ilişkileri ele aldıklarını söyledi. Ağaç kesimi ile ilgili “yoğun dezenformasyon olduğunu” ilettiklerini söyleyen Güney, ayrıca su sorununun sürdürülebilir şekilde nasıl çözülebileceği konusunda fikir teatisinde bulunduklarını ifade etti.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi hükümet sözcüsü Cutyar Adil önceki gün yaptığı yazılı açıklamada “Kürdistan Bölgesi Hükümeti, Kürdistan’ın doğasına zarar verilmesi ve ağaçların kesilmesi konusunda endişesini ve tepkisi ortaya koyarak, sınır bölgelerinde ağaç kesme eylemlerinin kabul edilemez olduğu ve resmi olarak Türkiye Hükümeti'nin buna son vermesi gerektiği yönünde gereken bilgilendirmeyi yapmıştır. PKK gerillalarının Kürdistan Bölgesi’ndeki varlığı Türkiye’nin bu bölgelere gelmesine ve taraflar arasında çatışma yaşanmasına sebep olmuştur” demişti.

Bölgede çatışmalar nedeniyle yüzlerce köyün boşatıldığı onlarca dönüm bağ, bahçe ve ormanlık alan yandığı ileri sürülürken, askerlerle birlikte bulunan bazı "çetelerin" şirketlerle anlaşarak ağaçları kestiği ve sınırın diğer tarafına götürdüğü iddiası gündeme gelmişti.

Bağdat ve Erbil'den ortak açıklama

Irak ve IKBY tarım bakanlıkları da önceki gün yaptıkları ortak açıklamada “Bir süredir basında Türk şirketlerin Türk ordusunun desteği ile Kuzey Kürdistan sınırlarındaki Irak Kürdistan Bölgesi toprakları içerisinde bulunan Behdinan bölgesinde ağaçları keserek ticaret amacı ile Türkiye’ye taşıdıklarını görüyor ve işitiyoruz” ifadesini kullanmıştı.

Açıklamada “Bu çirkin faaliyeti reddediyor, rahatsızlığımızı vurguluyoruz. Bu yaklaşım sadece Irak ve Kürdistan Bölgesi doğası ve çevresine düşmanlık değil, aynı zamanda insanlığa, tüm bölgenin ve dünyanın doğasına da düşmanlıktır. Çünkü doğanın sınırı yoktur. Türkiye hükümetine bu faaliyeti durdurma çağrısında bulunuyoruz. Ayrıca, Irak ve Kürdistan Bölgesi hükümetinden bu sorunun çözümü için ciddi bir yanıt vermesini istiyoruz. Birleşmiş Milletler’den, BM’ye üye ülkelerden, uluslararası örgütlerden doğaya karşı bu insanlık dışı faaliyetin sona erdirilmesi için bize yardımda bulunmalarını istiyoruz” denilmişti.