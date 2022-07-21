Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Irak Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney, Irak Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Haber Merkezi

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney, Irak Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Bakanlığın, Güney'e Zaho bombardımanına ilişkin protesto notası verdiği ve Türk güçlerinin Irak topraklarından çekilmesini istediği aktarıldı.

Irak'ın Zaho yerleşkesinde 9 kişinin öldüğü, 30’dan fazla kişinin de yaralandığı saldırının ardından  Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin “Türkiye, Irak'taki askeri operasyonlarını durdurmalı, Irak halkından özür dilemeli, şehit ve yaralıların ailelerine tazminat ödemelidir" demişti.

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Zaho saldırısının ardından Irak'ta bir günlük yas ilan edildi