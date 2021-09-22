Türkiye'den Yunan gemisine 'müdahale ederiz' uyarısı

Yunanistan’ın Fransız “Nautical Geo” araştırma gemisiyle Türkiye'nin kıta sahanlığına girme girişiminde bulunduğu, TCG Oruç Reis fırkateyninin bunu önlediği öne sürüldü.

“Nautical Geo” adlı gemiyi durduran Oruç Reis'den telsizle “Türk kıta sahanlığına giremezsin. Girersen müdahale edilecek” denildi.

Bunun üzerine söz konusu geminin geri döndüğü ifade edildi.

Yunanistan, 16 Eylül’de ‘Nautical Geo’ gemisi için 16-22 Eylül’ü kapsayan bir NAVTEX yayınlamıştı.

Türkiye ise Libya ile yapılan anlaşmada çizilen sınırların aşıldığını ve NAVTEX’in kendi kıta sahanlığını kapsadığını söyleyip karşı Navtex yayımlamıştı.

İngilizce “NAVigational TEleX” kelimelerinden kısaltılan NAVTEX, gemilerin seferleriyle birlikte denizcilere meteorolojik tahminlerin iletilmesi ve gerektiğinde uyarıların yapılması için kullanılan bir tür uluslararası yazılı haberleşme sistemi.



