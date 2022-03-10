Türkiye'den Ukrayna'ya silah ihracatında yüzde 5900'lük artış

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin yayınladığı Mart 2022 - Ekonomi ve Dış Ticaret Bülteni'ne göre, Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna ihracatı artış gösterdi. 2022 yılının Şubat ayında Rusya'ya ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,3 artarak 480,6 milyon dolara, Ukrayna'ya ihracat ise yüzde 65,2 artarak 259,9 milyon dolara yükseldi. Şubat ayı içerisinde en fazla ihracat yapılan ülkeler listesinde Rusya 10. olurken, Ukrayna da 20. oldu.

Rusya'ya ihracat

Şubat 2022'de, Rusya'ya en fazla ihracat 73 milyon dolarla otomotiv sektöründe, 59 milyon dolarla yaş meyve ve sebze sektöründe ve 50 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamülleri sektöründe gerçekleşti. 2021 Şubat ayında Rusya'ya ihracat 383,2 milyon dolarken, 2022 Şubat ayında yüzde 25,3 artışla 480,6 milyon dolara ulaştı.

Ukrayna'ya ihracat

Şubat 2022'de, Ukrayna'ya en fazla ihracat 59 milyon dolarla savunma ve havacılık sektöründe, 23 milyon dolarla çelik sektöründe ve 21 milyon dolarla makine ve aksamları sektöründe gerçekleşti. Geçen senenin Şubat ayında Ukrayna'ya ihracat 157,4 milyon dolarken, yüzde 65,2 artışla 259,9 milyon dolar oldu.

Dikkat çeken veri: Ukrayna'ya savunma sanayi ihracatı

TİM'in açıkladığı raporda en çok dikkat çeken verilerden birisi, Türkiye'nin Ukrayna'ya savunma ve havacılık sektöründeki ihracatı oldu. Geçtiğimiz yılın aynı ayında sadece 970 bin dolar savunma sanayisi ihracatı, 2022 yılının şubat ayında yüzde 5914 artarak 58,3 milyon dolara ulaştı. İhracat kalemindeki rekor artışın sebebi ise Baykar'ın ürettiği Bayraktar TB-2 insansız hava araçları oldu.

Rusya'nın Ukrayna operasyonunun ardından Bayraktar TB-2'lerin Ukrayna tarafından kullanılıyor olması sık sık gündeme gelmişti.