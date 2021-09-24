Türkiye'den karantina manzaraları: Ya karantina oteli ücretini öde ya da cezayı...

Almanya'nın Düsseldorf kentinde yaşayan Leyla Semerci, 17 Eylül’de Almanya’dan Türkiye’ye geldi. 20 Eylül’de İzmir uçuşu öncesi Mersin Toros Devlet Hastanesi’nde PCR testi yaptıran Semerci, test sonucunun pozitif çıkması üzerine yolculuğunu gerçekleştiremedi.

Havaalanındayken Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından telefonla aranan Semerci'den adres bildiriminde bulunması istendi.

Kendisini arayan yetkiliye dışarıda olduğunu ve adres veremeyeceğini söyleyen Semerci'ye, Bakanlığa adres vermek zorunda olduğu ve kendisinin bu adresten alınıp en yakın karantina oteline yerleştirileceği bildirildi. Dışarıda olduğu için yetkililerden kendisini almalarını isteyen Semerci'ye otele kendisinin gitmesi gerektiği bildirildi.

Semerci beş saat bekledikten sonra Bakanlık yetkilileri tarafından alınıp karantina oteli olan otele yerleştirildiğini ifade etti.

'Bu sisteme itiraz ediyorum, yoksul insanlar nasıl ödeyecek?'

Ancak Leyla Semerci'nin karantina süreci başka sorunlarla devam etti. Semerci, karantina otelinin ücretini kendisinin ödemek zorunda kaldığını, görüştüğü yetkilinin "Eğer otel ücretini ödemezseniz 4 bin lira ceza ödersiniz" diye kendisini tehdit ettiğini ifade etti.

Otelin gecelik ücreti olan 210 lirayı her gün kendisi ödeyen Semerci, ödeme yaptığına dair otelden veya Bakanlıktan kendisine herhangi bir makbuz verilmediğini belirtti. Masraflarını karşılayabilecek maddi durumunun olduğunu söyleyen Semerci “Bu sisteme itiraz ediyorum, başkaldırıyorum. Yoksul insanlar nasıl ödeyecek?” diyerek Bakanlığın dayatmasının yanlışlığına dikkat çekti.

'Başka şansınız yok'

“Madem devlet beni buraya, hapishaneden beter otele tıktı, benim masraflarımı karşılamak zorunda değil mi?” diyerek kaldığı otelin koşullarının çok sağlıksız olduğunu belirten Semerci, otele bırakılan ilaçlarını almak için lobiye indiğinde otel sahibinin de kendisine kötü davrandığını söyledi.

Konuyla ilgili Mersin İl Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı'nı bilgilendirdiğini söyleyen Semerci, “Başka şansınız yok, ya bir tanıdığınızın evine gideceksiniz ya da orada kalacaksınız.” yanıtını aldığını belirtti.

Sağlık Müdürlüğü 'yanıt veremeyiz' dedi

Konuya ilişkin bilgi almak için ulaştığımız Mersin İl Sağlık Müdürlüğü'nden iddialara ilişkin bir açıklama gelmedi.

Aramalara ya yanıt verilmedi ya da ulaşılan yetkililer "bilgi veremeyeceklerini" aktardılar.