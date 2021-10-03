Türkiye'den Kabil'deki bombalı saldırı nedeniyle taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki bir caminin girişinde meydana gelen bombalı saldırı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Bakanlığın açıklamasında "Bugün (3 Ekim) Afganistan’ın başkenti Kabil’de bulunan Eidgah Camii girişinde bir cenaze namazı esnasında meydana gelen bombalı saldırıda can kaybı yaşandığı, çok sayıda kişinin ise yaralandığı büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir" denildi.

Açıklamada "Bu menfur ve insanlık dışı saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diliyor, ülkede istikrarın ve güvenliğin bir an evvel tesis edilmesini temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.