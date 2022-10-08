Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı ASFAT, Gürcistan Savunma Bakanlığı ile yüksek kapasiteli zırhlı personel taşıyıcı araçların tedariki projesinde imzaları attı.
Anlaşma kapsamında Gürcistan'a NATO standartlarında zırhlı araçlar satılacak.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Türkiye'den Gürcistan'a zırhlı araç satışı
Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı ASFAT, Gürcistan'a zırhlı araç satışı anlaşması imzaladı.
Haber Merkezi
Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı ASFAT, Gürcistan Savunma Bakanlığı ile yüksek kapasiteli zırhlı personel taşıyıcı araçların tedariki projesinde imzaları attı.
Anlaşma kapsamında Gürcistan'a NATO standartlarında zırhlı araçlar satılacak.