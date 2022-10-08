Türkiye'den Gürcistan'a zırhlı araç satışı

Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı ASFAT, Gürcistan'a zırhlı araç satışı anlaşması imzaladı.

Haber Merkezi

Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı ASFAT, Gürcistan Savunma Bakanlığı ile yüksek kapasiteli zırhlı personel taşıyıcı araçların tedariki projesinde imzaları attı.

Anlaşma kapsamında Gürcistan'a NATO standartlarında zırhlı araçlar satılacak.

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