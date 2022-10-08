İşte günlük harcaması 10 milyon TL olan Saray'ın bir işçiye verdiği yemek ücreti!

20 Eylül’de Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından açılan “hizmet aracı kiralama” ihalesi 6 Ekim’de sonuçlandı.

Cumhuriyet'ten Bora Erdin'in haberine göre, Cumhurbaşkanlığı’nın 25 araç ve 24 şoför alımı ihalesinde yüklenici şirketin şoförlere yapacağı ödeme şartnamede yer aldı. Çalışanlara brüt asgari ücretin yüzde 39 üstü ödeme yapılacak. Temmuz ayında artırılan asgari ücretin brütü yıl sonuna kadar 6.471 TL olarak uygulanıyor. Böylece çalışanlar 8.994.69 TL aylık alacak. İhale şartnamesinde yüklenici şirketin çalışanlara vereceği yol ve yemek ücreti de belirtildi. Şoförler günlük 12.90 TL brüt yemek ve aynı oranda yol ücreti alacak. Bu ücretler 26 gün üzerinden hesaplanacak. Her şoföre aylık yol ve yemek dahil 670.80 TL ek ödeme yapılacak.