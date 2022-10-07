TKP'liler Erdoğan'a 'hakaret'ten ifadeye çağrıldı: 'Laikliği savunmak suç değil görevdir'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "türban" çıkışı ve karşılığında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da "anayasa değişikliği" önermesini takiben Türkiye Komünist Partisi (TKP) bir açıklama yayınlamıştı.

TKP'nin açıklamasında "Bugün tartışılan özgürlükler değil, Türkiye’ye giydirilmek istenen AKP elbisesini kabullenip kabullenmeyeceğimizdir" denilmişti.

TKP söz konusu açıklama dolayısıyla Nazilli ve Ortaca'da üyelerinin "Cumhurbaşkanına hakaret"ten ifadeye çağrıldığını duyurdu. Sosyal medyadan yapılan paylaşımda "Gericiliği, gericileri teşhir etmekten; laikliği savunmaktan asla geri durmayacağız. Başaramayacaksınız!" ifadelerine yer verildi.

TKP'nin "Laikliği savunmak suç değil görevdir" başlıklı açıklaması şöyle:

“Başaramayacaksınız” başlığı ile yaptığımız açıklamamızı geçtiğimiz iki gün Türkiye’nin dört bir yanında halkımıza ulaştırdık. Muğla’nın Ortaca ve Aydın’ın Nazilli ilçelerinde ise açıklamamızı bildiri olarak dağıtan üyelerimizin çalışmalarına müdahale edilmiş ve ilgili ilçelerin savcılıklarının emri ile açıklamamızda cumhurbaşkanına hakaret edildiği gerekçesiyle parti üyelerimizin ifadeleri alınmıştır.

AKP iktidarının asli misyonu cumhuriyetin ileri tüm kazanımlarının emperyalizmin ve sermayenin çıkarları doğrultusunda tasfiyesidir. Ve bugün geldiğimiz noktada iktidarı ve muhalefeti ile düzen siyasetinin tüm aktörleri laikliği hiçe saymakta, din istismarını siyasetin kuralı haline getirmekte hiçbir beis görmemektedirler. Siyasetin ve toplumsal yaşamın dinsel kurallar üzerinden tarifinin önünü açan ve bunu meşru sayan her adım gericiliğin savunusudur.

TKP gericileri ve gericiliği teşhir etmekten, laikliği savunmaktan geri durmayacaktır.