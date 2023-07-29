Türkiye'den gazetecilik manzaraları: 'Resmen ‘torpille’ cezaevine girdim'

Mezopotamya Ajansı (MA) muhabiri Fırat Can Arslan “Kamu görevlisini hedef göstermek” iddiasıyla tutuklanırken, bu hukuksuz tutuklamanın sonrasında yaşananlar da diyecek söz bırakmadı.

Sincan 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Fırat Can Arslan, avukatı aracılığı ile MA'ya gönderdiği mesajda, ilk olarak Sincan Cezaevi kampüsünde bulunan ve adli tutukluların kaldığı 1 ve 2 Nolu L Tipi Cezaevine götürüldüğünü, bu durumun polis ile jandarma arasında krize yol açtığını söyledi. Arslan daha sonra savcılığın kararı ile Sincan 1 Nolu F Tipi Cezaevi’ne konulduğunu belirtti.

Arslan, “Paylaşımda kişisel yorum yok. Hedef gösterme yok. Velhasıl, tweeti atan ben ve RT’leyen diğer gazeteciler ile birlikte savcılığa sevk edilene kadar serbest bırakılacağımı düşünüyordum ki savcının tutuklama talebiyle sevk etmesiyle bağımsız yargı tecelli ediverdi. O an anladım; evli savcı-hakim çiftimizin ricası üzerine açılan soruşturma ile birlikte tutuklanmak isteniyorum. Öyle de oldu” dedi.

Arslan, cezaevine götürüldüğü esnada yaşadıklarına dair de paylaşımda bulundu. Tutuklanma müzakeresinde Sincan 2 Nolu L Tipi Kapalı Cezaevi yazıldığını ve bu nedenle polis tarafından oraya götürüldüğünü ancak cezaevinin TMK-6’ya rağmen, “Terör suçlarını almıyoruz” dediğini ve bu nedenle polis tarafından 1 Nolu L Tipi’ne götürüldüğünü söyledi. Arslan, burada da aynı nedenden ötürü alınmadığını ve götürüldüğü Sincan 1 ve 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nin de aynı sebepten alınmadığını paylaştı.

Arslan, polislerin bu durum nedeniyle cezaevi idareleri ile tartıştığını, “Kimse almıyorsa ben bu adamı dışarda bırakıp gidiyorum!” dediğini aktardı. Daha sonra tekrardan Sincan 2 Nolu L Tipi Kapalı Cezaevi’ne götürüldüğünü ancak kabul edilmeyince polis ve jandarmanın karşı karşıya geldiğini belirten Arslan, “Hararetli tartışmalar kavganın eşiğine geldi. TEM’ciler beni cezaevine koymak için araya ‘adam’ koydu. Resmen ‘torpille’ cezaevine girdim. Daha sonra emniyet ve TSK arasında yeni bir krize yol açmadan Sincan 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’ne konuldum” diye kaydetti.