Türkiye'den Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik müzakerelerine engel

Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği için başlaması planlanan müzakereleri engellediği, iki ülkenin de başvuru sürecinin beklendiği kadar hızla ilerleyemeyeceği bildirildi.

Bloomberg'in ve Alman haber ajansı Deutsche Presse-Agentur'un haberlerine göre, bugün bir araya gelen NATO ülkelerine bağlı büyükelçiler toplantısı, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği için onay vermemesi nedeniyle olumlu sonuçlanmadı. Ancak tüm NATO müttefiklerinin onay verdikten sonra, İsveç ve Finlandiya ittifaka katılım müzakerelerine başlayabileceği bildirildi. Yapılan toplantının formalite olması bekleniyordu.

Bloomberg'e konuşan bir NATO yetkilisi, ittifakın sorunları çözmeye ve hızlı bir sonuca varmaya kararlı olduğunu söyledi.