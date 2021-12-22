Türkiye'den Endonezya'ya vize muafiyeti kararı

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Endonezya Cumhuriyeti vatandaşları, Türkiye'ye turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerde vize muafiyetine sahip olacak.

Söz konusu karar şöyle:

"Endonezya Cumhuriyeti’nin umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarının Türkiye’ye yapacakları her 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla 30 güne kadar ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanmasına, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 18'inci maddesi gereğince karar verilmiştir".