Türkiye'den BAE'ye badem ve cevizde gümrük vergisi jesti

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ithalat rejimi kararına değişiklik yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararına göre badem ithalatının gümrük vergisi oranı yüzde 2’den yüzde 15’e; ek mali yükümlülük tutarı ürünün kabuklu olanları için ton başına 452 dolardan 580 dolara, kabuksuz olanları için 818 dolardan 942 dolara çıkarıldı.

Ceviz ithalatının gümrük vergisi oranı ise yüzde 4’ten yüzde 15’e, ek mali yükümlülük tutarı da kabuklu ceviz için ton başına 307 dolardan 416 dolara, kabuksuz ceviz için de 573 dolardan 1,099 dolara çıkarıldı.

Bu kapsamda Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) yapılacak ithalata 30 Ağustos'ta yayımlanan ithalat rejimi kararında değişiklik yapan Cumhurbaşkanı kararına paralel olarak badem için yüzde 1, ceviz için yüzde 2 gümrük vergisi ve buna yönelik ek mali yükümlülük tutarları uygulanacak. Karar 1 Kasım'dan itibaren yürürlüğe girecek.