'Türkiye'den Avrupa'ya Suriyeli sığınmacı konvoyu hazırlığı' iddiası

Türkiye'de çoğunluğu Suriyelilerden oluşan bir grup sığınmacının Avrupa Birliği (AB) sınırlarına ulaşmak için bir konvoy oluşturmayı planladığı öne sürüldü. Konvoy oluşturulmasına dair planların, altı gün önce kurulan ve yaklaşık 70 bin kişi tarafından takip edilen bir Telegram kanalı üzerinden sanal ortamda hazırlandığı bildirildi.

DW Türkçe'nin aktardığına göre, planı organize eden kişiler, sığınmacıların yanlarında uyku tulumu, çadır, can yeleği, su, konserve yiyecek ve ilk yardım kiti bulundurmasını istedi. Adının açıklanmasını istemeyen 46 yaşındaki bir sığınmacı AFP'ye verdiği demeçte, "Gitme zamanı geldiğinde bunu duyuracağız" dedi. Aynı kişi organizatörlerden bazılarının AB'de yaşadığını da belirtti.

Organizatörler konvoyun 50 kişilik gruplara ayrılacağını ve her birinin başında bir gözetmenin bulunacağını söylüyor.

Telegram kanalınının bir yöneticisi tarafından paylaşılan mesajda, "10 yıldır Türkiye'deyiz, korunuyoruz... Ama Batılı ülkeler bu yükü paylaşmalı" ifadesi yer aldı.

Türkiye'de siyasilerin 'geri gönderme' söylemleri

Türkiye'de resmi olarak 3,7 milyon Suriyeli sığınmacı yaşıyor. Türkiye'deki pek çok Suriyeli, özellikle de Ankara'nın Şam'a yönelik tutumunun değişmeye başlamasının ardından Suriye'ye geri gönderilme korkusu yaşıyor. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen aylarda bir milyon Suriyeli sığınmacıyı gönüllülük esasına göre geri göndermeyi planladıklarını açıklamıştı.

2020 yılında AKP iktidarının, "Avrupa'ya geçmek isteyen mültecileri durdurmayacağız" yönündeki açıklamasının ardından binlerce kişi Yunanistan sınırına yığılmıştı.

Yaklaşan seçimler öncesinde birçok parti sığınmacıları ülkelerine geri gönderme planlarını gündeme getiriyor. Suriye'de 2011 yılında hükümet karşıtı protestoların şiddet yoluyla bastırılmasının ardından başlayan savaşta yaklaşık yarım milyon insan yaşamını yitirdi, milyonlarca kişi de evlerini terk ederek başta Türkiye olmak üzere bölgedeki ülkelere göç etti.