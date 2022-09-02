Kanada Suriye'ye kaç IŞİD'li soktu? Şamima Begüm hikayesi...

IŞİD sempatizanı olan ve 15 yaşında İngiltere’yi terk ederek Suriye’ye kaçan Şamima Begüm’ü ülkeye sokan kişinin Kanada için çalışan bir casus olduğu ortaya çıktı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, BBC'nin elde ettiği belgelerde bu kişinin Begüm’ün pasaport bilgilerini Kanada’yla paylaştığını ve IŞİD’e katılmak isteyen başka İngiltere vatandaşlarını da Suriye’ye soktuğunu söylediği görüldü.

Avukatları, Şamima Begüm’ün insan kaçakçılarının kurbanı olduğunu öne sürerek İngiltere vatandaşlığından çıkarılması kararının geri alınmasını talep ediyor.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, iddiaların araştırılacağını söylerken, Suriye'ye IŞİD'li sokan istihbarat örgütünü, "tehlikeli bir dünyada ülkeyi savunduğunu" söyleyerek destekledi.

Şamima Begüm, 2015 yılında IŞİD’e katılmak için Suriye’ye gittiğinde 15 yaşındaydı.

Begüm’e kendisi gibi Londralı olan aynı yaştaki Amira Abase ve 16 yaşındaki Kadiza Sultana eşlik ediyordu.

Üç İngiliz kız, İstanbul Esenler Otogarı’nda kendilerini Suriye’de IŞİD’in kontrolündeki bölgelere sokacak olan Muhammed Al Raşid’le buluşmuşlardı.

IŞİD karşıtı koalisyondan üst düzey bir yetkili, BBC’ye yaptığı açıklamada, Raşid’in bir yandan Suriye’ye insan kaçırırken diğer yandan da Kanada istihbaratına bilgi aktardığını doğruladı.

BBC, Raşid’in bilgisayar sabit disklerinden edinilen kayıtların yanı sıra emniyet ve istihbarat kaynaklarından toplanan bilgilerin de bulunduğu bir dosyaya erişti.

Bu dosya, Raşid’in ne tür bir faaliyet gösterdiği konusunda olağanüstü ayrıntılar içeriyordu.

Buradaki ifadelere göre, Raşid Suriye’ye soktuğu kişiler hakkında bilgiler topluyor, ardından da bu bilgileri Ürdün’deki Kanada Büyükelçiliğine aktarıyordu.

Şamima Begüm’ü Suriye’ye soktuktan birkaç gün sonra Türkiye’de gözaltına alınan Raşid ifadesinde, Begüm’ün pasaport fotoğrafını Kanadalı yetkililerle paylaştığını söylüyordu.

Kanada’nın pasaport bilgilerine ulaştığı noktada İngiltere Emniyeti halen Begüm’ü aramayı sürdürüyordu ancak Begüm çoktan Suriye’ye girmişti.

Söz konusu dosyadaki bilgilere göre, Begüm Suriye içerisinde IŞİD’in başkenti Rakka’dan yönetilen kaçakçılık ağı aracılığıyla şehirden şehre götürüldü.

Raşid, bu kaçakçılık ağının Türkiye ayağından sorumlu kişiydi ve İngiltere vatandaşlarının Suriye’ye sokulmasına öncülük ediyordu.