Türkiye'deki basın kartlı gazeteci sayısı açıklandı

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel’in Kasım 2022 tarihli soru önergesini yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ocak 2023 itibarıyla Türkiye’deki basın kartlı gazeteci sayısının 17 bin 618 olduğunu açıkladı.

Oktay, Sertel’in basın kartı iptal edilen gazeteci sayısı ve İletişim Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı’nda kaç kişinin basın kartı olduğuna ilişkin sorularını ise yanıtsız bıraktı.

'Yalnızca bir soruma yanıt aldım'

Konuyla ilgili açıklama yapan Atila Sertel, 11 ayrı soru sorduğunu ancak sadece bir sorusuna yanıt aldığını belirterek, “15 Temmuz darbe girişiminden sonra basın kartı iptal edilen gazeteci sayısını sordum. Yanıt yok. FETÖ ile iltisaklı olduğu için basın kartı iptal edilen gazeteci sayısını sordum. Yanıt yok. FETÖ ile iltisaklı olduğu için basın kartı iptal edilenlerin isim ve kurum listelerini paylaşacak mısınız dedim. Yanıt yok. İletişim Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığında kaç kişinin basın kartı var diye sordum. Ona da yanıt yok. Basın kartlarına ilişkin son durumu öğrenmek ve kamuoyunu aydınlatmak adına 11 ayrı soru sordum. Yalnızca bir tanesine cevap alabildim. Lutfettiler ve Türkiye’deki basın kartlı gazeteci sayısını 17 bin 618 olarak açıkladılar” diye konuştu.

Başta Cumhurbaşkanlığı ve diğer bakanlıkların işlerine gelen soruya yanıt vermeyi, diğer “can sıkıcı” soruları ise görmezden gelmeyi alışkanlık edindiklerini ifade eden Sertel, milletvekillerinin Anayasa’dan aldığı soru önergesi hakkının iktidar tarafından bilinçli bir şekilde engellendiğini söyledi.

'Cumhurbaşkanlığında peynir ekmek gibi dağıtılıyor'

Sertel, şunları söyledi:

“Basın kartı sayısına ve iptallere ilişkin bilgilerin şeffaf olarak İletişim Başkanlığı’nın sitesinde yayınlanması gerekirken, FETÖ nedeniyle hangi gazetecilerin basın kartının iptal edildiği ve hangilerine geri iade edildiği açıklanması gerekirken bizlerin Anayasal hakkı da görmezden geliniyor ve önergelerimize ya hiç yanıt verilmiyor ya da üstünkörü yanıtlarla geçiştiriliyor. Bu düzen değişecek. Yıllarını gazeteciliğe vermiş çok sayıda ismin basın kartı başvurusu gerekçesiz bekletilirken, İletişim Başkanlığı’nda yeni işe başlayanların dahi basın kartı aldığı iddiaları var. Cumhurbaşkanlığı’nda kaç kişinin basın kartı olduğu bilinmiyor. Tüm milli, manevi değerlerimizi yıpratan, tüm kurumların içini boşaltıp liyakatı rafa kaldıran bu iktidar ne yazık ki basın kartını da işlevsiz hale getirdi. Belirli şartlar altında ve gerçekten gazetecilik yapanlara verilmesi gereken basın kartını İletişim Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığında peynir ekmek gibi dağıtır oldu. Az kaldı. Basın kartı yeniden hak ettiği değere ve olması gereken renge kavuşacak.”