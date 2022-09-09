Türkiye'de velilerin okul alışverişi kabusu Çin medyasında

Türkiye'de yüksek enflasyon ve TL'nin değer kaybı dünyanın gündeminde. Okulların açılışı öncesinde veliler yükselen fiyatlara tepki gösterirken Çin medyası da konuyu haberleştirdi.

Çin devlet haber ajansı Xinhua "Yükselen enflasyon okula dönüş alışverişinde Türk velilere ek yük getiriyor" başlıklı bir haber yayımladı.

Türkiye'de Pazartesi günü yaklaşık 18 milyon öğrencinin okullara döneceğinin belirtildiği haberde velilerin okul alışverişinde büyük zorluk yaşadığı kaydedildi.

Ajans Ankara'da 39 yaşında iki çocuk annesi Aynur Gülcü'nün "Geçen yılla karşılaştırıldığında fiyatlar alışılmadık derecede yüksek. Okula giden iki çocuğumuz var ve bu bütçemize gerçek bir yük. Her şeyin fiyatı yüzde 100 arttı, bu yüzden sadece zorunlu şeyleri alıyoruz" dediğini aktardı.

Haberde artan enflasyon yüzünden yetersiz bütçeye sahip birçok velinin okula dönüş harcamalarını daha da kısmak zorunda kaldığı belirtilirken "Enflasyonun son 24 yılın rekoruna çıkarak yüzde 80’in üzerine çıkmasıyla birlikte Türkiye’de hanehalkı için ayın sonunu getirmek düzenli bir sorun haline geldi" denildi.

Ajansa konuşan Ahmet Örsel adlı esnaf da bu yıl her bir öğrenci için yıllık okul malzemelerinin fiyatının 2 bin 500 liraya ulaştığını söyledi. Örsel bunun arkasında ekonomik sıkıntıların dışında başka sebepler de olduğunu savunarak Batı'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımlara işaret etti.

Ajansa konuşan bir diş teknisyeni Tuba Barış ise "Üniformalar ve ayakkabılar en büyük kalemler. En pahalıları onlardı" dedi ve fiyat artışından etkilenmemek için 6 yaşındaki kızına gerekli malzemeleri yazdan önce aldığını söyledi.