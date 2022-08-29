Okullar açılıyor, aileler kaygılı: Kırtasiye fiyatları katlandı

Okulların açılmasına kısa süre kala veliler alışverişe başladı. Kurşun kalem bir liradan 4 liraya, 80 yapraklı bir defter 5 liradan 20 liraya çıktı. Okul çantası bin lira oldu.

Türkiye Gazetesi'ne konuşan Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkan Yardımcısı ve PttAVM Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, "Bu sene fiyat bazında harcamaların da arttığı görülüyor. Kaliteye göre tüm ihtiyaçlar eklendiğinde 400 ila 1.500 liraları bulan bir harcama yapılabiliyor” ifadelerini kullandı.

'KDV yüzde 1’e indirilsin'

Öte yandan, kırtasiyede yüzde 8 ve yüzde 18 olarak uygulanan KDV'nin yüzde 1'e düşürülerek enflasyon altında ezilen velilerin rahatlatılması isteniyor. KDV halen kırtasiye ürünlerinde yüzde 18, defter, kalem, silgi gibi malzemelerde ise yüzde 8 olarak uygulanıyor.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduğu yasa teklifi ile kırtasiye ürünlerinde yüzde 8 ve yüzde 18 olarak uygulanan KDV'nin yüzde 1'e indirilmesini istedi.

18 milyon velinin okullar açılırken yeni masraflarla karşı karşıya olduğunu vurgulayan Kılıç, “Enflasyon ve hayat pahalılığı hızla artarken, veliler okulların açılacağı günü kara kara düşünmeye başladı. Okul kitapları ücretsiz olarak verilse de her öğrenci için okula başlamanın büyük maliyeti var” ifadelerini kullandı.

Sözcü'nün haberine göre, Kılıç, “80 sayfalık defter 5 liradan 20 liraya çıktı. Kurşun kalem bir liraydı 4 lira oldu. 12'li sulu boya takımı 20 liradan 30 liraya yükseldi. Geçen yıl 400 liraya dolan okul çantası için bu yıl 1.000 lira oldu” dedi.