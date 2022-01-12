Türkiye'de satışı olmayan ilaç kaçak yollardan sokuluyor, 250 avroya satılıyor

CHP'nin Covid-19 Danışma Kurulu, “Molnupiravir isimli ilacın kaçak yollardan temin edildiği ve 250 Avro’ya satıldığı bilinmektedir” tespiti yaptı.

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre, Kurul ilaçların kaçak yollardan gelmesinin engellenmesi gerektiğini belirtti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, riskli gruplarda kullanılmak üzere geliştirilen ve dünyada kullanıma giren “yeni” ilaçların Türkiye’de de riskli grupların ücretsiz kullanımına sunulması gerektiğini belirterek şunları söyledi: Bu ilaçlar kaçak yollarla ülkemize sokuluyor. Karaborsada 250 Avro’ya alıcı buluyor. Burada ilaç güvenliği sorunu ortaya çıkıyor. Gerçek olup olmadıkları denetlenemiyor. Diğer taraftan ihtiyacı olanların ulaşamadığı ilaca, ihtiyacı olmasa bile parası olanların ulaşabilmesi söz konusu.