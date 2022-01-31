Türkiye'de salgında bugün: 182 ölüm, 93 bin 361 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı tabloya göre Türkiye'de son 24 saatte 182 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Yeni vaka sayısı 93 bin 361 oldu.

Bakanlık bugün yapılan test sayısını 435 bin 513, bugün iyileşen sayısını 93 bin 438 olarak açıkladı.

Koca: Hayat normale yakın

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada "Virüsle mücadelede zorlu dönemi geride bıraktık. Uygulamakta olduğumuz kişisel tedbirler dışında hayat normale yakın. Salgın halen gündem olmaya devam etse de, kısa süre zarfında bunun da değişeceğinden emin olun. Bu noktaya gelişimizde aşının rolünü ise asla unutmayın." dedi.