Türkiye’de NATO hattı: Çorlu’dan İncirlik’e askeri yakıt planı

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Türkiye’nin, NATO’nun yakıt güvenliğini güçlendirmeye dönük 28 milyar dolarlık altyapı genişletme planı kapsamında yeraltı yakıt boru hatlarını birbirine bağlamayı hedeflediği öne sürüldü.

Bloomberg’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre proje, Trakya’da Çorlu yakınlarındaki boru hattı sistemi ile güneyde Mersin ve İncirlik Hava Üssü çevresindeki sistemi birbirine bağlamayı amaçlıyor. Kaynaklar, “hassas bilgiler” olduğu gerekçesiyle ayrıntıları isim vermeden aktardı.

Söz konusu bağlantının, NATO’nun Soğuk Savaş döneminden kalan ve savaş koşullarında ittifak güçlerine yakıt tedariki için kullanılan boru hattı ağını genişleteceği belirtildi. Projenin aynı zamanda Türkiye’nin kendi enerji altyapısını da güçlendireceği ifade edildi.

NATO yakıt lojistiğini büyütmek istiyor

Haberde, ABD-İsrail’in İran’a yönelik savaşı ve Rusya-Ukrayna savaşının enerji arzında yarattığı kesintilerin NATO’yu yakıt lojistiğini güçlendirmeye ittiği belirtildi.

Türkiye’nin, İran’a komşu olması ve Karadeniz üzerinden Ukrayna’ya yakın konumda bulunması nedeniyle NATO’nun doğu hattında kritik bir yerde durduğu vurgulandı.

NATO’nun yaklaşık 10 bin kilometrelik boru hattı ağı, 12 ülkedeki askeri üsleri, sivil havalimanlarını, depoları ve çeşitli altyapı tesislerini birbirine bağlıyor. İttifaka göre sistem, özellikle hava taşımacılığı ve havada yakıt ikmali gibi askeri operasyonlarda ani yakıt talebini karşılamak üzere tasarlandı.

Kaynaklar, Türkiye’deki proje de dahil olmak üzere onaylanan bazı projelerin 7-8 Temmuz’da Ankara’da yapılması beklenen NATO zirvesinde gündeme gelebileceğini söyledi.

Romanya hattı da masada

Habere göre projenin finansmanı, NATO’nun ortak bütçesinden ayrılan 28 milyar dolarlık altyapı genişletme fonundan karşılanacak. Projelerin inşa edildiği ülkeler ise bakım maliyetlerini üstlenecek.

Kaynaklar, Türkiye’nin projenin sivil kullanıma dönük bölümlerinin maliyetini kendisinin karşılayacağını belirtti.

Gündemdeki diğer öneriler arasında boru hattı ağının Doğu Avrupa’daki NATO üyelerine doğru genişletilmesi ve Türkiye ile Romanya arasında 1,2 milyar dolarlık doğrudan askeri yakıt hattı kurulması da bulunuyor.

Türkiye daha önce, NATO’nun doğu kanadını güçlendirmek amacıyla Bulgaristan üzerinden Romanya’ya uzanacak 1,2 milyar dolarlık askeri yakıt boru hattı önermişti. Bu hattın yalnızca askeri kullanım için planlandığı, sivil trafiğe açık olmayacağı aktarılmıştı.

Kaynaklar, hattın kapasitesi ve teknik ayrıntılarına ilişkin bilgi vermekten kaçındı; bu bilgilerin “gizli” olduğunu söyledi.

Ankara ise önerdiği güzergâhın, Yunanistan üzerinden ya da Romanya’nın batı komşuları üzerinden geliştirilecek alternatiflerden daha ucuz olduğunu savunuyor.